Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tatverdächtiger nach Raub auf Senior identifiziert und festgenommen

Zülpich (ots)

Tatverdächtiger nach Raub auf Senior identifiziert und festgenommen Im Zusammenhang mit dem Raub zum Nachteil eines Seniors aus Zülpich (6. Juli) konnte ein Tatverdächtiger durch die Kriminalpolizei identifiziert werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Köln. Für den 22-Jährigen wurde ein Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Bonn beantragt. Der Kölner trat jedoch bereits am Samstag (11. Juli) erneut mit einer gleichgelagerten Masche in Rheinland-Pfalz in Erscheinung. Dort konnte er bei der Tatausführung auf frischer Tat festgenommen werden. Der 22-Jährige wurde festgenommen und in eine JVA überführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den weiteren Taten und möglichen Zusammenhängen dauern an. Die ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/senior-nach-raub-durch-falschen-bankmitarbeiter-verletzt.

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