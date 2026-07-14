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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Hellenthal (ots)

Am Montag (13. Juli) befuhr eine 71-jährige Frau aus der Gemeinde Blankenheim um 11.18 Uhr die Kreisstraße 71 aus der Ortslage Blankenheim-Reetz kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. Nach eigenen Angaben musste sie einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei geriet ihr Pkw in den rechtsseitigen Straßengraben. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 71-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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