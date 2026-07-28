Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht, Busfahrer unter Drogeneinfluss, Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld-Bitzfeld: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen kam es durch einen Unbekannten zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle in Bretzfeld-Bitzfeld. Gegen 7 Uhr betrat ein Maskierter die Tankstelle in der Heilbronner Straße und forderte von der Mitarbeiterin unter Vorbehalt eines kleinen Küchenmessers Geld. Da diese noch keinen Zugriff auf die Kasse hatte bot Sie dem unbekannten Täter an, Bargeld aus Ihrer Tasche zu holen. Während die 54-Jährige den Geldbeutel aus Ihrer Tasche holte, nahm Sie gleichzeitig ein Pfefferspray heraus, welches Sie dem maskierten Mann vor das Gesicht hielt, ohne es zu benutzen. Dieser flüchtete daraufhin aus dem Gebäude und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte davon. Der Täter wird als 1,80 Meter groß beschrieben und trug zur Tatzeit einen dunkelgrauen Kapuzenpullover und darunter einen hellgrauen Kapuzenpullover. Weiterhin war die Person mit einer dunklen Hose, dunklen Schuhen sowie dunklen Handschuhen bekleidet. Das Gesicht wurde durch eine medizinische Atemschutzmaske verdeckt und zusätzlich trug der Unbekannte eine dunkle Sonnenbrille. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Heilbronner Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Busfahrer unter Drogeneinfluss Am Montagnachmittag kam es im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Öhringer Austraße zu der Kontrolle eines Fahrers eines Linienbusses. Hierbei wurden bei dem 50-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Urintest zeigte ein positives Ergebnis auf THC. Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen anschließend untersagt.

Schöntal: In Hecke gefahren

Am Montagnachmittag kam ein 59-Jähriger während der Fahrt von Jagsthausen in Richtung Berlichingen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Um 15:35 Uhr fuhr der VW-Lenker auf der Landesstraße 1025 in Fahrtrichtung Berlichingen. Mit seinem Pkw fuhr er, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, in einer Linkskurve weiterhin geradeaus in eine Hecke und kam schließlich am Ende der Böschung kurz vor einem Acker zum Stehen. Der Mann erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Er wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustands mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

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