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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neuenstadt: Polizei übt auf Schulgelände

Neuenstadt (ots)

Das Polizeipräsidium Heilbronn führt in den Sommerferien an mehreren Tagen Übungen auf dem Gelände der Helmbundschule Neuenstadt durch.

Vom 3. bis 14. August 2026, jeweils von Montag bis Freitag im Zeitraum von 7 Uhr bis 16 Uhr, werden pro Tag rund 40 uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte mit vollständiger Schutzausrüstung und Trainingswaffen an den realitätsnahen Ganztagestrainings teilnehmen. Diese sollen die Beamten insbesondere in lebensbedrohlichen Einsatzlagen schulen und sie auf entsprechende Einsätze vorbereiten.

Am Dienstag, 11. August 2026, um 10 Uhr laden wir die Vertreter der Medien ein, um einen Einblick in unsere Übung zu bekommen. Bitte melden Sie sich unter heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de bis spätestens 7. August 2026 an.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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