Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Telefonbetrüger

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Seniorin um Erspartes gebracht

Am Dienstagabend brachten falsche Polizeibeamte eine Seniorin in Heilbronn um ihr Erspartes. Gegen 18 Uhr erhielt die Frau einen Anruf einer unbekannten Frau, welche sich auf Russisch als ihre Enkelin ausgab. Die Unbekannte erzählte ihrem Opfer, dass sie einen Unfall verursacht habe und dabei ihre Mutter schwer sowie ein weiterer Mensch tödlich verletzt wurden. Das Telefonat wurde anschließend von einer angeblichen Polizistin und einer angeblichen Krankenschwester weitergeführt. Hierbei wurde der Seniorin mitgeteilt, dass für die Enkelin eine Kaution bezahlt werden müsse. Außerdem werde die Tochter notoperiert und auch hierfür sei eine Zahlung von mehreren zehntausend Euro fällig. Gegen 19 Uhr und gegen 19:15 Uhr übergab das Opfer daraufhin im Bereich der Besigheimer Straße eine Plastiktüte mit Bargeld an einen Unbekannten, welcher sich ebenfalls als Polizist ausgab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Besigheimer Straße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Falsche Polizeibeamte ergaunern Erspartes

Am Dienstagabend wurde ein 34-Jähriger in Heilbronn Opfer von Telefonbetrügern. Gegen 19:30 Uhr meldete sich eine Unbekannte telefonisch bei dem Mann und gab sich als Berliner Polizeibeamtin aus. Weiter teilte sie mit, dass man einen Mann festgenommen und bei diesem eine Festplatte gefunden habe. Auf dieser seien die Daten des Opfers festgestellt worden. Im weiteren Verlauf wurde der Mann dazu aufgefordert eine Webseite zu öffnen und dort einen persönlichen Code, welcher ihm von den Betrügern mitgeteilt wurde, einzugeben. So gelang es den Tätern das in Form von Cryptowährung Ersparte des Mannes umzubuchen.

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