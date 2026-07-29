Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Wildunfall, Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Wildschwein wird von Zug erfasst

Ein Zug hat am Mittwochmorgen bei Königshofen ein Wildschwein erfasst. Der Lokführer meldete kurz nach 5 Uhr den Vorfall. Während der Bergung war der Schienenverkehr für circa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Tauberbischofsheim: Mutmaßlich betrunken Verkehrsunfall verursacht

Eine 46 Jahre alte Frau soll am Dienstag bei Tauberbischofsheim mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben und anschließend zunächst versucht haben zu flüchten. Die 46-Jährige fuhr gegen 14:40 Uhr mit ihrem Kia auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Ein Zeuge beobachtete kurz vor der Anschlussstelle Tauberbischofsheim wie die Kia-Fahrerin eine Leitplanke gestreift und Schlangenlinien gefahren sein soll. An der Ausfahrt der Anschlussstelle Tauberbischofsheim soll die Fahrerin eine weitere Leitplanke gestreift haben. Alarmierte Polizeibeamte konnten die Kia-Fahrerin schließlich an einer Ampel zur Einmündung der Bundesstraße 27 einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weshalb die 46-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und stellten ihren Führerschein sicher. An den Leitplanken und am Kia entstanden Schäden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell