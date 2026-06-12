Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Berufsinfo-Veranstaltung bei der Wasserschutzpolizei

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart bietet am Montag, 13. Juli 2026, eine Berufsinfo-Veranstaltung bei der Wasserschutzpolizei an. Interessierte erhalten dabei einen Einblick in das Berufsfeld, die vielfältigen Aufgabenbereiche sowie die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Polizei Baden-Württemberg. Die Veranstaltung findet von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart (Hafen Stuttgart), Am Mittelkai 62, 70329 Stuttgart statt. Teilnehmende haben die Möglichkeit, sich umfassend über die Arbeit der Wasserschutzpolizei zu informieren und ihre Fragen direkt an erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu richten. Die Teilnahme ist für Interessierte im Alter von 17 bis 30 Jahren möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail unter: stuttgart.berufsinfo@polizei.bwl.de. Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Stuttgart freut sich über zahlreiche Teilnehmende.

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