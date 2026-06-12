Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiermülltonne angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (11.06.2026) in der Lehenstraße eine Papiermülltonne in Brand gesetzt. Zeugen meldeten das Feuer in einem Mülltonnenhäuschen gegen 20.20 Uhr der Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhinderte die Feuerwehr. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch im Hinblick auf mögliche Tatzusammenhänge mit weiteren Bränden in Stuttgart-Süd, aufgenommen. Der Schaden beträgt zirka 3 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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