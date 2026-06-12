PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiermülltonne angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (11.06.2026) in der Lehenstraße eine Papiermülltonne in Brand gesetzt. Zeugen meldeten das Feuer in einem Mülltonnenhäuschen gegen 20.20 Uhr der Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhinderte die Feuerwehr. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch im Hinblick auf mögliche Tatzusammenhänge mit weiteren Bränden in Stuttgart-Süd, aufgenommen. Der Schaden beträgt zirka 3 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 10:46

    POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag (06.06.2026) und Mittwoch (10.06.2026) in eine Wohnung an der Nellinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Mittwoch 17.00 Uhr ein Fenster zur Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Zimmer. Die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 13:32

    POL-S: Wohnwagen ausgebrannt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen (11.06.2026) im Gewann Froschäcker ein Wohnwagen ausgebrannt. Zeugen bemerkten gegen 05.00 Uhr Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Wohnwagen bereits lichterloh. Die Brandursache ist derzeit unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 10:52

    POL-S: Dreiste Trickdiebe erbeuten Halskette - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochvormittag (10.06.2026) mit einer dreisten Masche die Halskette eines 72 Jahre alten Mannes im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Der 72-Jährige ging gegen 10.30 Uhr den Gehweg der Falchstraße entlang, als er an einer Parkbucht aus einem grauen VW heraus von der Beifahrerin angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde. Nachdem der Mann den Weg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren