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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnwagen ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen (11.06.2026) im Gewann Froschäcker ein Wohnwagen ausgebrannt. Zeugen bemerkten gegen 05.00 Uhr Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Wohnwagen bereits lichterloh. Die Brandursache ist derzeit unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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