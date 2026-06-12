POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochvormittag (10.06.2026) mit einer dreisten Masche die Halskette eines 72 Jahre alten Mannes im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Der 72-Jährige ging gegen 10.30 Uhr den Gehweg der Falchstraße entlang, als er an einer Parkbucht aus einem grauen VW heraus von der Beifahrerin angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde. Nachdem der Mann den Weg ...

mehr