POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Sillenbuch (ots)
Unbekannte sind zwischen Samstag (06.06.2026) und Mittwoch (10.06.2026) in eine Wohnung an der Nellinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Mittwoch 17.00 Uhr ein Fenster zur Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Zimmer. Die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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