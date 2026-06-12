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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Gehrenwaldstraße ist am Donnerstagabend (11.06.2026) ein Feuer ausgebrochen. Eine Anwohnerin entdeckte gegen 19.10 Uhr eine Rauchentwicklung in der Erdgeschosswohnung und alarmierte die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen könnten Bauarbeiten der Grund für den Brandausbruch gewesen sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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