Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand, Straßenverkehrsgefährdung und Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim: Zwei Wohnhäuser nach Brand unbewohnbar

Bei einem Brand in der Külsheimer Leopoldstraße entstand in der Nacht auf Donnerstag hoher Sachschaden. Gegen 2.40 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Bereich zwischen zwei Wohnhäusern, in dem Holz gelagert wurde, ein Feuer aus. Die Flammen griffen anschließend auf beide Gebäude über. An einem der Häuser brannte der gesamte Dachstuhl, am Nachbargebäude gerieten eine außenliegende Holztreppe und ebenfalls der Dachstuhl in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Alle Bewohner konnten die Häuser rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Beide Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Külsheim und den Ortsteilen sowie aus Tauberbischofsheim und Hardheim waren mit 18 Fahrzeugen und 115 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Tauberbischofsheim: Auf Gegenfahrbahn unterwegs - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Fahrer eines schwarzen SUV am Mittwochabend bei Tauberbischofsheim auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Ein Autofahrer fuhr gegen 18.20 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen drei Kindern auf der Landesstraße 578 von Heckfeld in Richtung Dittwar. Im Bereich der Autobahnbrücke kam ihm der schwarze SUV auf seiner Fahrbahnseite entgegen.

Obwohl der Autofahrer hupte, setzte der Unbekannte seine Fahrt auf der falschen Fahrbahnseite fort. Eine Kollision konnte nur verhindert werden, weil der Familienvater mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen auswich. Der Fahrer des SUV soll etwa 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Marke, Modell und Kennzeichen des Fahrzeugs sind nicht bekannt. Einige hundert Meter hinter dem gefährdeten Fahrzeug soll ein weiterer Pkw unterwegs gewesen sein. Dessen Fahrer sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen SUV oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Boxberg: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 88-Jährige am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf dem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in Boxberg. Eine 62-Jährige wollte gegen 13.50 Uhr mit ihrem Seat rückwärts aus einer Parklücke in der Karl-Hofmann-Straße fahren. Hierbei übersah sie offenbar die hinter dem Fahrzeug mit einem Rollator laufende Seniorin. Die 88-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Da sie sich hierbei schwer verletzte, wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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