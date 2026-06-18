Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260618.2 - Kaltenkirchen - Gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung vor Backwarengeschäft - Zeugen gesucht

Kaltenkirchen (ots)

Bereits letzten Donnerstag (11.06.2026) ist es vor einem Backwarengeschäft in der Holstenstraße in Kaltenkirchen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Drei Personen wirkten hierbei gewalttätig auf den alleinigen Geschädigten ein. Aufgrund der Verletzungen musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einem Herren, der versuchte, die Personen voneinander zu trennen.

Gegen 10:10 Uhr verließ der 24-jährige Geschädigte die Bäckerei als er von drei bislang polizeilich nicht bekannten Männern attackiert wurde. In Folge der Auseinandersetzung sei der Geschädigte zu Boden gefallen und wurde dort weiter geschlagen und unter anderem ins Gesicht getreten. Der Geschädigte wurde dabei nicht unerheblich verletzt.

Bei den Tätern handelte es sich um drei Männer im Alter von etwa 30-35 Jahren. Sie hatten einen Vollbart, kurzes dunkles Haar und waren von athletischer Statur. Alle trugen dunkle Oberteile. Zwei von ihnen trugen Jogginghosen, während einer eine Jeans trug. Eine der Jogginghosen wäre auffällig rot gewesen.

Ein bislang unbekannter Zeuge versuchte die Personen voneinander zu trennen.

Es handelte sich um einen Mann etwa 40-45 Jahre alt. Er trug eine schwarze Weste mit Kapuze, ein hellblaues Hemd, eine dunkle Hose und eine Armbanduhr.

Das Polizeirevier Kaltenkirchen führt die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und fragt nach Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen.

Insbesondere wird der Zeuge, welcher die Personen trennen wollte, gebeten, Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 04191 / 3088-0 entgegengenommen.

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