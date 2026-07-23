Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Zu spät reagiert

Am Mittwoch kam es an der B312 bei Berkheim zum Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 6 Uhr. Ein 36-Jähriger befuhr, von der L260 kommend, die Auffahrt zur B312. An der Einmündung zur Bundesstraße wartete er mit seinem VW verkehrsbedingt. Ein nachfolgender 37-jähriger Ford-Fahrer reagierte zu spät und prallte in das Heck des stehenden VW. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall genommen. Beide Beteiligte blieben bei dem Auffahrunfall unverletzt und die Autos fahrbereit. Der Sachschaden wird auf jeweils 4.000 Euro geschätzt.

++++1414225 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell