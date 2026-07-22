Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Ballenpresse und Stoppelfeld brennen

Rund 3.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag bei einem Brand bei Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr war ein Mann mit seinem Traktor und angehängter Ballenpresse auf einem Acker bei Langenau-Riedheim unterwegs. Rund einen Kilometer neben der K1232 führte der 53-Jährige Feldarbeiten auf einem größtenteils abgeernteten Feld durch. Dabei kam es wohl wegen eines technischen Defekt an der Presse zu einem Kabelbrand. Das Feuer brach unterhalb der Presse aus und die Flammen griffen schnell auf die Strohstoppel über. Rund 100 qm des abgeernteten Feldes gerieten in Brand. Die Feuerwehr aus Langenau konnte das Feuer mit zahlreichen Einsatzkräften löschen. Die Polizei Langenau schätzt den Schaden an der Ballenpresse auf rund 3.000 Euro, den am Feld auf ca. 200 Euro. Der Bulldog blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

++++1411188 (JC)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell