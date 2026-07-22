Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Weggerollt und Schaden verursacht

Am Dienstag hatte eine 42-Jährige in Langenau die Handbremse am Auto wohl nicht richtig angezogen.

Ulm (ots)

Die Besitzerin des Fiat parkte ihr Auto in der Helfergasse. Da sie ihr Fahrzeug an der abschüssigen Stelle wohl nicht richtig sicherte, weder Handbremse angezogen noch Gang eingelegt, machte es sich selbständig. Der Fiat rollte bergab und prallte gegen einen geparkten Lkw einer Ulmer Getränkefirma. Die Polizei Langenau nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro, den am Mercedes Actros auf ca. 1.000 Euro.

Hinweis:

Wer sein Auto abstellt, muss es laut Straßenverkehrsordnung mittels Handbremse und durch Einlegen eines Ganges zweifach sichern. An Pkw sind in Deutschland Handbremsen oder andere Feststellbremsen vorgeschrieben. Parken Sie Ihr Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße, dient die Benutzung dieser Bremse dazu, dass das Auto nicht wegrollt, sondern sicher steht. Vergessen Sie das Anziehen der Handbremse bei Gefälle und entstehen durch das Abrollen Ihres Fahrzeuges Schäden, werden diese in der Regel nicht von der Versicherung getragen. Feststellbremsen müssen mechanisch und unabhängig von der Motorkraft auslösbar sein (§ 41 Absatz 5 StVZO).

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