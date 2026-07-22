Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - E-Scooter-Fahrerin übersehen

Beim Rückwärtsfahren passte am Dienstag in Laichingen eine Autofahrerin nicht auf. Die stieß gegen einen E-Scooter, der wohl nicht versichert war.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr in der Max-Lechler-Straße. Eine 32-Jährige hielt kurz im Bereich einer Einmündung zu den Fahrradständern an, um ihr Kind aussteigen zu lassen. Zwischenzeitlich parkte ein weiteres Auto vor ihrem Mercedes Kombi ein. Deshalb musste sie ein Stück zurückfahren. Dabei übersah sie wohl die hinter dem Van stehende Zehnjährige. Die stand auf ihrem E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde überrollt und kam unter dem Kombi zum Liegen. Das Mädchen hatte Glück und stürzte von ihrem Roller. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Zu einem Kontakt mit dem Pkw kam es nicht. Das Kind wurde am Unfallort an die Mutter übergeben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter keine gültige Versicherung bestand. Es war noch eine alte Versicherungsplakette angebracht. Deswegen wird die Mutter als Fahrzeughalterin wegen fehlendem Versicherungsschutz angezeigt. Auch auf die Autofahrerin kommt eine Anzeige zu. Am Auto ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Die Höhe des Schadens am Roller ist noch unklar.

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