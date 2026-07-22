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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Vorfahrt missachtet
Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 22 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 59-Jährige fuhr mit ihrem VW nach links in die Günzburger Straße ein. Hierbei übersah sie offenbar die 49-Jährige mit ihrem Ford. Diese kam von links und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Gesamtschaden an den fahrbereiten Autos wird auf 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

++++1412303 (BK)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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