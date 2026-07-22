Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Vorfahrt genommen und beim Linksabbiegen gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und Pkw kam es am Dienstag bei Allmendingen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr war eine 59-Jährige mit ihrer Harley in der Straße Hausener Berg unterwegs. Sie fuhr in Richtung Ortsmitte. In der Straße Zur Tollmaid fuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW. Der bog nach links auf die Straße Hausener Berg ab. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Autofahrer beim Abbiegen nicht möglichst weit rechts. Die Motorradfahrerin war offenbar auf dem überfahrbaren Kreisverkehr gefahren und hatte die Vorfahrt des von rechts kommenden Autofahrers nicht beachtet, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die Bikerin leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der Rettungsdienst brachte die 59-Jährige in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 4.000 Euro, den am Krad ca. 1.000 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

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