Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Radler stürzt

Am Dienstag zog sich ein 79-Jähriger in Donzdorf schwere Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 fuhr der 79-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg über den Hochbergtunnel in Richtung der Reichenbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzt der Radler. Beim Sturz zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Einen Helm trug der Radler nicht. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Am Mountainbike entstand offenbar nur minimaler Sachschaden.

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