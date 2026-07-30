Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfall gesucht, Fußgänger verletzt

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag beschädigte ein Unbekannter im Zollstockweg den Pkw eines 29-Jährigen. Gegen 16 Uhr stieß eine bislang unbekannte Person, vermutlich beim Ausparken, gegen den geparkten Pkw des Betroffenen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die zur Tatzeit den Unfall im Zollstockweg beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell: Fußgänger von Motorradfahrer erfasst

Am Dienstagnachmittag stieß ein 31-jähriger Kraftradfahrer in Kupferzell mit einem Fußgänger zusammen, der gerade die Straße überqueren wollte. Um 15:30 Uhr fuhr der Motorradfahrer die Kreisstraße 2372 entlang in Fahrtrichtung Kupferzell. Zeitgleich querte der 13-jährige Fußgänger hinter einem Linienbus die Fahrbahn. Da dieser dabei vermutlich das heranfahrende Motorrad übersah wurde er von diesem erfasst und anschließend in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Bei der Kollision wurde der Fußgänger leicht verletzt und begab sich selbständig in ein Krankenhaus.

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