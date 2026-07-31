Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Mann aus Neckar gerettet, Körperliche Auseinandersetzung, Zigarettenautomat aufgebrochen und sexuelle Belästigung

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zeugen nach Einbruch in Cafe gesucht

Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Cafe in Eppingen ein. Zwischen 20 Uhr und 23:15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Cafe Containers im Weiherpark und entwendeten Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Am Donnerstagmittag wurde eine Frau in einem Heilbronner Bekleidungsgeschäft von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die 30-Jährige befand sich gegen 12:45 Uhr in dem Laden am Kiliansplatz und schaute sich die Auslage an, als der Täter sich von hinten näherte, ihr in den Nacken hauchte und ihr anschließend an das Gesäß faste. Die Frau drehte sich daraufhin um, schrie und schlug nach dem Unbekannten. Dieser verließ daraufhin das Geschäft in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 45 bis 55 Jahre alt - Circa 1,85 Meter groß - Er trug eine Brille, ein schwarzes T-Shirt, eine beige kurze Hose - Am rechten Knie befand sich eine beigefarbene Bandage Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 64370 beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt zu melden. Heilbronn: Zigarettenautomat aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Heilbronn auf. Im Tatzeitraum schoben der oder die Täter zunächst einen Müllcontainer als Sichtschutz vor den Automaten in der Hafenstraße und machten sich anschließend daran zu schaffen. Nachdem das Gerät gewaltsam geöffnet war, wurde das Bargeld daraus entnommen. Der Sachschaden an dem nicht mehr funktionstüchtigen Automaten kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Wimpfen: Gartenhütte in Brand

Am frühen Donnerstagmorgen brannte in Bad Wimpfen eine Gartenhütte nieder. Gegen 3:50 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle Heilbronn die Polizei über ein Feuer im Bereich der Hohenhöfe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Verletzte wurde niemand. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Weshalb es zu dem Feuer kam ist noch unklar.

Heilbronn: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Zwei Personen wurden in der Nacht auf Freitag bei einer Auseinandersetzung in der Heilbronner Sülmerstraße verletzt. Gegen 2.10 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei gemeldet, bei der auch Stühle geworfen worden sein sollen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren mehrere Personen vor Ort. Eine 17-Jährige und ein 20-Jähriger wiesen leichte Verletzungen auf, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und wer die Verletzungen verursachte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Heilbronn: Mann aus dem Neckar gerettet

Polizeibeamte retteten in der Nacht auf Freitag einen Mann aus dem Neckar. Eine Zeugin meldete gegen 0.20 Uhr eine Person im Wasser im Bereich der Friedrich-Ebert-Brücke. Die alarmierten Streifen entdeckten den Mann, welcher sich nur noch schwer über Wasser halten konnte, kurz darauf im Neckar. Der 39-Jährige schaffte es auf Zuruf noch selbstständig in Richtung Ufer zu schwimmen, wo ihm die Einsatzkräfte einen langen Ast reichen und ihn damit aus dem Wasser ziehen konnten. Anschließend trugen die Beamten den Mann die Böschung hinauf und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Der stark alkoholisierte 39-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie er in den Neckar gelangte, ist bislang unklar.

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