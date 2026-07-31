Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand, Versuchter Einbruch und betrunken vor Polizei geflüchtet

Main-Tauber-Kreis (ots)

Grünsfeld: Rund 300 Quadratmeter Ackerfläche abgebrannt

Bei einem Flächenbrand nahe der Autobahnraststätte "Ob der Tauber Ost" brannten am Donnerstagmittag rund 300 Quadratmeter eines Ackers ab. Eine Polizeistreife entdeckte das Feuer gegen 12.45 Uhr. Die Feuerwehr Grünsfeld konnte den Brand vollständig löschen. Sachschaden entstand nicht. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor.

Grünsfeld: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 15. Juli, und Mittwoch, 29. Juli, in ein Wohnhaus in der Lange Gasse in Grünsfeld einzubrechen. Der oder die Täter betraten den Innenhof des Anwesens und versuchten offenbar, die Eingangstür mit einem spitzen Gegenstand zu öffnen. In das Gebäude gelangten sie nicht. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim: Betrunken vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer flüchtete am Donnerstagabend in Külsheim vor einer Polizeikontrolle und verursachte dabei einen Unfall. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den 51-Jährigen gegen 18.15 Uhr mit seinem Mazda in der Haagstraße. Als der Mann kontrolliert werden sollte, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit davon. Nachdem die Beamten den Wagen zunächst aus den Augen verloren hatten, entdeckten sie ihn kurze Zeit später erneut. Der Fahrer versuchte abermals, sich der Kontrolle zu entziehen, und flüchtete in ein Wohngebiet. Beim Abbiegen von der Goethestraße in die Rommelstraße kam der Mazda vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun, beschädigte eine Mauer und kam in einer Grundstückseinfahrt zum Stehen. Hier konnte er schließlich von der Polizei kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Zaun und an der Mauer wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

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