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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Kellerbrand

Heilbronn (ots)

Bei einem Kellerbrand am Freitagnachmittag in Heilbronn wurden mehr als 20 Personen leicht verletzt. Gegen 14 Uhr meldete eine Zeugin eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Weinsberger Straße. Beim Eintreffen vor Ort befanden sich keine Bewohner mehr im Objekt. Die Löscharbeiten eines Großaufgebots der Feuerwehr gestalteten sich schwierig, da die Einsatzkräfte zunächst nicht an den Brandherd im hinteren Teil des Kellers gelangen konnten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 23 Personen, darunter auch Bewohner von Nachbarhäusern, durch das Einatmen von Rauch verletzt. Eine Person wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 100 000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Lösch- und Aufräumarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Weinsberger Straße musste für die Einsatzzeit, zwischen Alle und der Einmündung zur Wartbergstraße, voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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