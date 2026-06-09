Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Feuerwehreinsatz

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Viel Feuerwehr - kein Schaden

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung kam es am Montagabend in Bretzfeld-Schwabbach zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Nachdem ein 84-Jähriger gegen 21 Uhr Gartenabfälle im Bereich der Ringstraße verbrannte, entstand erheblicher Rauch. Die Feuerwehr rückte mit 13 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften an und konnte das Feuer löschen. Ein Sachschaden entstand nicht.

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