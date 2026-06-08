Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Mann mit Spielzeugpistole festgenommen

Heilbronn (ots)

Polizeibeamte konnten am Montagnachmittag einen 21-Jährigen in Heilbronn festnehmen, nachdem dieser mit einer Spielzeugwaffe durch die Innenstadt lief. Ein Anrufer meldete gegen 15:40 Uhr, dass sich ein Mann mit einer Waffe im Bereich der Kilianskirche aufhalte. Danach konnte der Mann durch die Kameras des Videoschutzes in diesem Bereich beobachtet werden. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung, der Aufnahmen und einem weiteren Zeugenhinweis, wurde der 21-Jährige kurz darauf am Hauptbahnhof Heilbronn durch die Beamten festgenommen. Bei der Waffe, die er noch bei sich trug, handelte es sich um eine Spielzeugpistole.

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