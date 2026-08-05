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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Gasaustritt in Firmengebäude - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2026, gegen 20:15 Uhr wurde in einer Firma Im Hemmet in Wehr ein Gasaustritt gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Nach derzeitigen Erkenntnissen drang Ethyl- Chlorid, welches zum Beispiel für Kühlsprays bei Sportverletzungen verwendet wird, aus einem 950 l fassenden Behältnis aus. Die Ursache des Austritts ist bislang unbekannt. Durch das Ausströmen entstand ein erhöhtes Gefahrenrisiko. Die Feuerwehr hatte die Lage jederzeit unter Kontrolle. Es bestand keine Gefahr für Mitarbeitende oder Anwohnende.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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