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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec in der Rheinallee entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2026, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein grünes Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec stand in der Rheinallee etwa 100 Meter vom Schwimmbad entfernt oberhalb des Rheinufers und war mit einem weiteren Pedelec zusammengeschlossen. Das zweite Pedelec wurde von der Täterschaft nicht mitgenommen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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