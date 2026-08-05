Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec in der Rheinallee entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2026, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein grünes Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec stand in der Rheinallee etwa 100 Meter vom Schwimmbad entfernt oberhalb des Rheinufers und war mit einem weiteren Pedelec zusammengeschlossen. Das zweite Pedelec wurde von der Täterschaft nicht mitgenommen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

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