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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Wollbach

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 01.08.2026, 17.00 Uhr bis Montag, 03.08.2026, 07.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße aufzuhebeln. Der Täterschaft gelangte es wohl nicht die Tür zu öffnen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 02.08.2026, 14.00 Uhr bis Montag, 03.08.2026, 05.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Nebenauer Straße und entwendete aus einem geparkten Pkw eine Sonnenbrille.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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