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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Wallbach: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2026, kam es gegen 6:30 Uhr zu einer Frontalkollision auf der B34 zwischen Wehr-Brennet und der Abzweigung nach Wallbach. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten ein LKW mit Anhänger und ein Ford aus bislang unbekannten Gründen frontal. Durch den Unfall wurde die 20-jährige Ford-Fahrerin getötet. Der LKW-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort im Einsatz. Die B34 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Derzeit wird der Verkehr an der Unfallstelle einseitig vorbeigeführt. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten wird es noch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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