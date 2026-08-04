Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Couragierte Helfer retten drei Nichtschwimmerinnen aus dem Moosweiher

Freiburg (ots)

Freiburg-Landwasser: Freiburg - Drei couragierte Passanten haben am Samstag, 01.08.2026, gegen 18:30 Uhr am Moosweiher drei Nichtschwimmerinnen aus einer lebensgefährlichen Situation gerettet und damit vermutlich Schlimmeres verhindert. Durch ihr schnelles und entschlossenes Handeln wurden die Betroffenen vor dem Ertrinken bewahrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die drei Personen zunächst im Uferbereich des Moosweihers auf. Im weiteren Verlauf gerieten sie jedoch in einen Bereich des Gewässers, in dem sie aufgrund der Wassertiefe nicht mehr stehen konnten. Da sie nicht ausreichend schwimmen konnten, drohten sie zu ertrinken.

Zwei Passanten bemerkten die Notlage vom Ufer aus und reagierten sofort. Ohne zu zögern begaben sie sich ins Wasser, um den drei Personen zu helfen.

Alle drei Betroffenen befanden sich dabei nach ersten Erkenntnissen bereits unter Wasser, bevor sie von den Helfern wieder an die Wasseroberfläche gebracht werden konnten. Zur Unterstützung diente auch eine Luftmatratze. Eine Person konnte von einem der Helfer in rund zwei Metern Tiefe am Seeboden festgestellt und an das Ufer gebracht werden. Alle drei Geretteten wurden durch die beiden Helfenden umgehend erstversorgt.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt wurden die drei Betroffenen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den beiden couragierten Helfenden für ihren mutigen, besonnenen und selbstlosen Einsatz. Durch ihr schnelles Eingreifen und ihre Zivilcourage haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Badeunfall glimpflich ausgegangen ist.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, beim Baden in unbekannten Gewässern besondere Vorsicht walten zu lassen. Gerade in Seen können wechselnde Wassertiefen schnell zu lebensbedrohlichen Situationen führen.

js

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