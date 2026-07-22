POL-BOR: Kreis Borken - Aktuelle Vermisstenfahndung

Ahaus (ots) - Sie manipulieren die Gefühle anderer Menschen, um Beute zu machen: Betrüger haben jetzt einen Mann aus Ahaus um mehrere tausend Euro gebracht. Dabei bedienten sie sich der perfiden Masche des Romance Scammings - sie täuschten über das Internet eine Beziehung vor. Der Ahauser glaubte, im Kontakt mit einer US-Amerikanerin zu sein. Geschickt bauten die ...

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