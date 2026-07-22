POL-BOR: Kreis Borken - Aktuelle Vermisstenfahndung
Kreis Borken (ots)
Die Polizei im Kreis Borken sucht aktuell nach einer vermissten Person. Nähere Informationen im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/210763
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
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