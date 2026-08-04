Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Nächtlicher Polizeihubschraubereinsatz rettet 74-Jährige

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 04.08.2026, wurde in den frühen Morgenstunden, gegen 4:45 Uhr in Elzach das Leben einer 74 Jahre alten Frau mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gerettet.

Die Seniorin wurde kurz vor 2:00 Uhr von einer Elzacher Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet. Da sich die Frau aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer hilflosen Lage befand, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam auch ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel zum Einsatz. Die Besatzung des Hubschraubers konnte die Vermisste nach umfangreicher Suche lebend aber augenscheinlich stark erschöpft und mit letzter Kraft über Wasser haltend in der «Elz» auffinden.

Die 74-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Polizei weist darauf hin, dass nächtliche Hubschraubereinsätze der Polizei in der Regel nur bei besonderen Anlässen und mit wichtigen Gründen durchgeführt werden. Die Sicherheit und der Schutz von Menschenleben haben dabei absolute Priorität. Wie der vorliegende Fall zeigt, können solche Einsätze lebensrettend sein. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Lärmbelästigungen, die jedoch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und mit der gebotenen Rücksichtnahme auf die Anwohner durchgeführt werden."

ak

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