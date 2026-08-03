POL-FR: Hausen im Wiesental: Zwei Mountainbikes aus Fahrradkeller entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 19.00 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 23.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Gänsackerstraße auf, um in eine Tiefgarage zu gelangen. Die vergitterte Tür zum Fahrradkeller wurde ebenfalls aufgehebelt und aus diesem zwei Mountainbikes entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 10.000 Euro.
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