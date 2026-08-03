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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Zwei Mountainbikes aus Fahrradkeller entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 19.00 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 23.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Gänsackerstraße auf, um in eine Tiefgarage zu gelangen. Die vergitterte Tür zum Fahrradkeller wurde ebenfalls aufgehebelt und aus diesem zwei Mountainbikes entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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