Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zielrichtung Fahrräder - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 14.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Frau sowie ein unbekannter Mann mutmaßlich über die Tiefgarage in die Kellerräume eines Wohnblocks in der Georg-Ühlin-Straße. Ein Kellerabteil wurde aufgebrochen, aber aus diesem nichts entwendet. Beide Unbekannte sahen sich kurz im Keller um und verließen unverrichteter Dinge wieder den Keller. Beschreibung der beiden Unbekannten: Frau: etwa 1,55 bis 1,65 Meter groß, schlanke Statur, zwischen 18 und 23 Jahre alt, trug ein lila-schwarzes Kleid mit Spagettiträgern und eine bordeauxfarbenen Fahrradhelm. Mann: etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlanke Statur zwischen 22 und 25 Jahre alt, zu einem Zopf gebundene dunkle Haare, trug eine helle Hose und ein helles T-Shirt sowie einen dunklen Fahrradhelm. Zudem hatte er eine dunkle Umhängetasche und einen grauen Rucksack mit orangefarbenen Streifen dabei. In dem Zeitraum von Mittwoch, 29.07.2026, 21.30 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 18.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Hecker-Straße, brach ein Kellerabteil auf und entwendete aus diesem ein Rennrad der Marke Canyon Endurance. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.500 Euro. In dem Zeitraum zwischen Samstag, 01.08.2026, 20.00 Uhr bis Sonntag, 02.08.2026, 17.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür an einem Mehrfamilienhaus in der Torstraße aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Das Polizeirevier Schopfheim bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07622 666980 (24 h) erreichbar. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge dem Polizeirevier mitzuteilen. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Präventionshinweise der Polizei: - Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber stets geschlossen - Vergewissern Sie sich, wem Sie beim Klingeln die Tür öffnen - Warten Sie beim Einfahren in die Tiefgarage, bis das Tor geschlossen ist - Bringen Sie gegenüber der Einfahrt einen Spiegel an, so dass der Torbereich hinter Ihnen beim Warten gut einsehbar ist - Sichern Sie im Zufahrtstor vorhandene Schlupftüren gegen das Öffnen durch Hindurchfassen - Halten Sie die Zugangstüren zu den Kellerabteilen und Fahrradkellern ebenfalls geschlossen - Statten Sie die Zugangstüren von außen mit einem Türknauf aus - Achten Sie darauf, dass die Türen abgeschlossen sind - Beachten Sie aber stets die vorrangigen Vorgaben vorhandener Rettungswege und Brandschutzbestimmungen - Vermeiden Sie die Beschriftung der Zugangstüren (z.B. "Fahrradkeller") - Sichern Sie Ihr Kellerabteil mit einem massiven, hochwertigen Vorhängeschloss und einer Überfalle - Vermeiden Sie die Einsehbarkeit in Ihr Kellerabteil - Sichern Sie Ihr Fahrrad mit einem zertifizierten und geprüften Fahrradschloss und schließen Sie es auch im Kellerabteil zusätzlich mit dem Rahmen fest an. Hierzu können Sie massive Wand- oder Bodenanker verwenden. - Zertifizierte und geprüfte Fahrradschlösser finden Sie beispielsweise unter www.vds-home.de

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