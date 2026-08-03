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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zielrichtung Fahrräder - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 14.00 Uhr, gelangte eine unbekannte 
Frau sowie ein unbekannter Mann mutmaßlich über die Tiefgarage in die
Kellerräume eines Wohnblocks in der Georg-Ühlin-Straße. Ein 
Kellerabteil wurde aufgebrochen, aber aus diesem nichts entwendet. 
Beide Unbekannte sahen sich kurz im Keller um und verließen 
unverrichteter Dinge wieder den Keller. 

Beschreibung der beiden Unbekannten:

Frau: etwa 1,55 bis 1,65 Meter groß, schlanke Statur, zwischen 18 und
23 Jahre alt, trug ein lila-schwarzes Kleid mit Spagettiträgern und 
eine bordeauxfarbenen Fahrradhelm. 

Mann: etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlanke Statur zwischen 22 und 
25 Jahre alt, zu einem Zopf gebundene dunkle Haare, trug eine helle 
Hose und ein helles T-Shirt sowie einen dunklen Fahrradhelm. Zudem 
hatte er eine dunkle Umhängetasche und einen grauen Rucksack mit 
orangefarbenen Streifen dabei. 

In dem Zeitraum von Mittwoch, 29.07.2026, 21.30 Uhr bis Freitag, 
31.07.2026, 18.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft 
Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Hecker-Straße, 
brach ein Kellerabteil auf und entwendete aus diesem ein Rennrad der 
Marke Canyon Endurance. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.500 Euro.

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 01.08.2026, 20.00 Uhr bis Sonntag, 
02.08.2026, 17.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür
an einem Mehrfamilienhaus in der Torstraße aufzuhebeln. Nach 
bisherigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft nicht in das Haus.


Das Polizeirevier Schopfheim bittet um Mitteilung verdächtiger 
Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier
ist unter der Telefonnummer 07622 666980 (24 h) erreichbar. 

Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten 
Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder 
Fahrzeuge dem Polizeirevier mitzuteilen.

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Präventionshinweise der Polizei:

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber stets geschlossen

- Vergewissern Sie sich, wem Sie beim Klingeln die Tür öffnen

- Warten Sie beim Einfahren in die Tiefgarage, bis das Tor  
geschlossen ist

- Bringen Sie gegenüber der Einfahrt einen Spiegel an, so dass der 
Torbereich hinter Ihnen beim Warten gut einsehbar ist

- Sichern Sie im Zufahrtstor vorhandene Schlupftüren gegen das Öffnen
durch Hindurchfassen

- Halten Sie die Zugangstüren zu den Kellerabteilen und 
Fahrradkellern ebenfalls geschlossen

- Statten Sie die Zugangstüren von außen mit einem Türknauf aus

- Achten Sie darauf, dass die Türen abgeschlossen sind

- Beachten Sie aber stets die vorrangigen Vorgaben vorhandener 
Rettungswege und Brandschutzbestimmungen

- Vermeiden Sie die Beschriftung der Zugangstüren (z.B. 
"Fahrradkeller")

- Sichern Sie Ihr Kellerabteil mit einem massiven, hochwertigen 
Vorhängeschloss und einer Überfalle

- Vermeiden Sie die Einsehbarkeit in Ihr Kellerabteil

- Sichern Sie Ihr Fahrrad mit einem zertifizierten und geprüften 
Fahrradschloss und schließen Sie es auch im Kellerabteil zusätzlich 
mit dem Rahmen fest an. Hierzu können Sie massive Wand- oder 
Bodenanker verwenden.

- Zertifizierte und geprüfte Fahrradschlösser finden Sie 
beispielsweise unter www.vds-home.de

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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