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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 09.07.2026 führte die Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zuerst wurde zwischen 09:15 Uhr und 10:15 Uhr der Verkehr in der Gundheimer Gasse im Ortsteil Ungstein überwacht. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen konnten keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Weinstraße in Herxheim am Berg konnten zwischen 10:30 Uhr und 11:50 Uhr insgesamt acht Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h war das schnellste Fahrzeug mit 53 km/h unterwegs. Darüber hinaus benutzten zwei Fahrzeugführende ihr Mobiltelefon während der Fahrt.

Anschließend wurde zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Triftweg in Bad Dürkheim durchgeführt, wo ebenfalls eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Hierbei wurde ein Fahrzeug mit 42 km/h gemessen.

Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptunfallursachen. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei und sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim wird daher auch weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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