POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Kellerraum
Freiburg (ots)
Am Freitag, 31.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Sonnenland" auf. Über eventuelles Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.
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