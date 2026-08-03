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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Kellerraum

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Sonnenland" auf. Über eventuelles Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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