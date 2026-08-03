POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Kellerraum

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 14.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Frau sowie ein unbekannter Mann mutmaßlich über die Tiefgarage in die Kellerräume eines Wohnblocks in der Georg-Ühlin-Straße. Ein Kellerabteil wurde aufgebrochen, aber aus diesem nichts entwendet. Beide Unbekannte sahen sich kurz im Keller um und verließen unverrichteter Dinge ...

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