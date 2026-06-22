Polizei Braunschweig

POL-BS: Drei schwere Verkehrsunfälle am Wochenende

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 19.06.-20.06.2026

Verkehrsteilnehmende in Folge schwer verletzt

Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet Braunschweig und auf der Autobahn zu drei schweren Verkehrsunfällen:

Freitagabend kam es auf dem Ringgleis zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Pedelec-Fahrerin. Auf dem Radweg kreuzte ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer die 53-jährige Fahrradfahrerin. Hierbei kam es zur Kollision, wobei die 53-jährige Braunschweigerin zu Boden stürzte. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete unvermittelt zum Verkehrsunfallort. Die Fahrradfahrerin musste anschließend aufgrund einer Gesichtsverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Braunschweig. Gegen den unbekannten E-Scooter-Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach dem E-Scooter Fahrer und nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 entgegen.

Am Samstagmorgen befuhr ein 23-Jähriger aus Helmstedt mit seinem VW Golf die A39 in Richtung Kassel. Zwischen Sickte und Cremlingen kam der 23-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überschlug sich der VW anschließend mehrere Male, bis er entgegengesetzt der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 23-jährige Fahrer zog sich dadurch schwerste Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund von Anhaltspunkten für einen möglichen Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln wurde dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der VW erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige vier-stelligen Summe. Wegen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die A39 zeitweise voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Braunschweig. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei noch ein Rettungshubschrauber sowie der Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Samstagabend fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Transporter auf dem Madamenweg, als ein 3-jähriges Kind auf Höhe der Goslarschen Straße mit seinem Laufrad die Fahrbahn querte und dabei gegen den Aufbau des Transporters stieß. Dadurch stürzte der 3-Jährige und geriet unter den Transporter. Anschließend wurde das Kind von dem Transporter überrollt, wobei der 3-Jährige schwerste Verletzungen davontrug. Das Kind wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 42-Jährige mit seinem Transporter unterhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h unterwegs. Der Verkehrsunfall sowie entsprechende Ermittlungen wurden durch den Verkehrsunfalldienst aufgenommen.

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