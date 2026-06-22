Polizei Braunschweig

POL-BS: Charity-Turnier im Flagfootball - Die Region sammelt für Kinder

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Braunschweig (ots)

Sportanlage Rote Wiese, 24.06.2026, 09:30 Uhr

Übermorgen startet das erste Flagfootball-Tunier für den guten Zweck in Braunschweig. Die Polizeiinspektion Braunschweig und die Braunschweig Lions haben sich im Zuge ihrer mehrjährigen Kooperation zusammengetan und ein Sportevent organisiert. Neben dem Kennenlernen dieser Sportart, in dem sich die Polizei, die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sowie Zoll und Siemens Mobility messen werden, steht der wohltätige Zweck im Vordergrund. Das vom 1. FFC Braunschweig ausgerichtete Turnier soll Spenden für "Wir helfen Kindern e.V." generieren und somit die Kinder in unserer Region unterstützen. Mit den gesammelten Geldern soll die Grundschule Bültenweg einen Verkehrsübungsplatz auf dem Schulhof bekommen. Das Team des Vereins wird am Mittwoch auf der Roten Wiese sein und ihre Arbeit vorstellen.

Das Turnier beginnt um 09:30 Uhr und geht bis in die Nachmittagsstunden. Polizei und Lions laden herzlich zum Zuschauen ein und begrüßen jeden Euro, der gespendet wird! Der Verein 1. FFC Braunschweig bedankt sich bei den Sponsoren von DM, Bäckerei Steinecke, Edeka Center BraWo-Park, H. Rönicke Elektromaschinenbau und die Gewerkschaft der Polizei der Kreisgruppe Braunschweig ohne die eine Planung und Durchführung nicht möglich gewesen wäre!

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