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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Mutwillige Zerstörungen in Sporthalle

Freiburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.07.2026, bis Montag, 03.08.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärte Art und Weise Zutritt zur Sporthalle in der Courtenaystraße im Schulenviertel in Tiengen. Die Täterschaft verursachten einen erheblichen Wasserschaden und versprühte Feuerlöscher im Gebäude. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Bereits im Januar kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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