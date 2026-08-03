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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannter bedroht Frau an Supermarktkasse - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 31.07.2026, gegen 13:00 Uhr wurde eine Frau und ihr 8 Jahre altes Enkelkind von einem Unbekannten in einem Supermarkt in der Straße «Am Alamannenfeld» in Bad Krozingen bedroht.

Die Frau befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen zusammen mit dem Kind im Kassenbereich des Supermarktes. Dabei soll ihr der spätere Täter bereits körperlich sehr nah gekommen sein. Als die Frau den Mann auf dessen Distanzverhalten ansprach und um Abstand bat, habe der Unbekannte die Geschädigte verbal mit dem Tode bedroht. Dabei soll der Mann seine Drohung auch mit einer Handgeste betont haben. Die Geschädigte habe darauf eine andere Kasse aufgesucht und sei anschließend mit ihrem Auto davongefahren. Der Täter sei noch eine Zeit im Außenbereich bei den Einkaufwagen gestanden.

Die Frau vertraute sich später ihrem Ehemann an, welcher daraufhin die Polizei verständigte.

Die Frau und das Kind blieben unverletzt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

   - Männlich,
   - zwischen 1,80-1,85m groß,
   - trug mittelblonde, lockige Haare zum Zopf gebunden, die Seiten 
     waren rasiert,
   - trug möglicherweise eine Brille.

Der Polizeiposten Bad Krozingen (Tel.: 07633 93824-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht insbesondere Kundinnen und Kunden sowie Passanten, welche den Vorfall beobachten konnten und/ oder Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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