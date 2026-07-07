Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch in Neuental - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.07.2026

Neuental

Tatzeit: Montag, 06.07.2026, zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr

Am Montagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Neuental-Waltersbrück eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster im Obergeschoss Zutritt zum Wohnhaus in der Straße Am Rain. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt und eine Bargeldsumme im unteren fünfstelligen Bereich entwendet.

Letztlich entfernten sich der oder die Täter auf unbekannte Weise wieder aus dem Wohnhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Über entstandene Sachschäden ist aktuell nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich Am Rain in Waltersbrück verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

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