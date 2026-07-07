PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch in Neuental - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.07.2026

Neuental

Tatzeit: Montag, 06.07.2026, zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr

Am Montagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Neuental-Waltersbrück eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster im Obergeschoss Zutritt zum Wohnhaus in der Straße Am Rain. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt und eine Bargeldsumme im unteren fünfstelligen Bereich entwendet.

Letztlich entfernten sich der oder die Täter auf unbekannte Weise wieder aus dem Wohnhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Über entstandene Sachschäden ist aktuell nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich Am Rain in Waltersbrück verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 14:11

    POL-HR: Wohnungseinbruch in Melsungen - Polizei sucht Zeugen Melsungen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.07.2026: Tatzeit: Samstag, 04.07.2026, 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr Am vergangenen Samstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Pfaffenberg in Melsungen ein. Die Geschädigten befanden sich zu dieser Zeit im Urlaub. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:29

    POL-HR: Versuchter Automatenaufbruch in Borken (Hessen) - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder von 06.07.2026 Borken (Hessen) Zu einem versuchten Automatenaufbruch kam es am Sonntag, 05.07.2026, zwischen 22:15 Uhr und 22:25 Uhr in der Bahnhofstraße in Borken (Hessen). Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein unbekannter männlicher Täter, einen Snack-Automaten in der Bahnhofstraße Höhe ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:44

    POL-HR: Schockanruf in Borken (Hessen) - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder von 06.07.2026 Borken (Hessen) Am vergangenen Freitag, 03.07.2026, haben Betrüger mit der Masche des sogenannten Schockanrufes mehrere zehntausend Euro von einer Seniorin aus Borken (Hessen) erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin ab 19:15 Uhr zuerst von einer angeblichen Krankenschwester auf ihrem Festnetz-Telefon angerufen worden. Ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren