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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, gegen 10:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Bötzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Eichstetten und kollidierte beim Einbiegen in einen Hof mit dem Radfahrer. Der 27-jährige Radfahrer erlitt Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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