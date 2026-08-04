Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, gegen 10:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Bötzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Eichstetten und kollidierte beim Einbiegen in einen Hof mit dem Radfahrer. Der 27-jährige Radfahrer erlitt Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

oec

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