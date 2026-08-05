PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw kollidiert mit geparkten Pkw und kommt auf dem Dach zum Liegen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2026, gegen 11.50 Uhr, kollidierte eine 78-jährige Pkw-Fahrerin mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. In der Folge kippte der Pkw der 78-Jährigen um und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die 78-Jährige befuhr die Bühlstraße von der Müllheimer Straße kommend in Richtung Hauptstraße und verlor auf diesem Streckenabschnitt aus hier nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kollidierte mit ihrem Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. In der Folge kippte ihr Pkw um und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch die Wucht der Kollision wurde der geparkte Pkw auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Die 78-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Mit leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Pkws entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Pkw der 78-Jährigen sowie ein geparkter Pkw mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 10:04

    POL-FR: Bad Säckingen/ Wallbach: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 05.08.2026, kam es gegen 6:30 Uhr zu einer Frontalkollision auf der B34 zwischen Wehr-Brennet und der Abzweigung nach Wallbach. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten ein LKW mit Anhänger und ein Ford aus bislang unbekannten Gründen frontal. Durch den Unfall wurde die 20-jährige Ford-Fahrerin getötet. Der LKW-Fahrer wurde durch den ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 15:48

    POL-FR: Bötzingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.08.2026, gegen 10:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Bötzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Eichstetten und kollidierte beim Einbiegen in einen Hof mit dem Radfahrer. Der 27-jährige Radfahrer erlitt Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren