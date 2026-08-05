Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw kollidiert mit geparkten Pkw und kommt auf dem Dach zum Liegen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2026, gegen 11.50 Uhr, kollidierte eine 78-jährige Pkw-Fahrerin mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. In der Folge kippte der Pkw der 78-Jährigen um und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die 78-Jährige befuhr die Bühlstraße von der Müllheimer Straße kommend in Richtung Hauptstraße und verlor auf diesem Streckenabschnitt aus hier nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kollidierte mit ihrem Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. In der Folge kippte ihr Pkw um und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch die Wucht der Kollision wurde der geparkte Pkw auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Die 78-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Mit leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Pkws entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Pkw der 78-Jährigen sowie ein geparkter Pkw mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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