Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz bei stark alkoholisiertem Mann in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 29.06.2026, gegen 14:25 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße in Wilhelmshaven zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien ein 42-jähriger Mann in einem stark alkoholisierten Zustand in der Wohnung seiner Mutter. Dort warf er mit verschiedenen Gegenständen um sich. Da ein weiterer Aufenthalt des Mannes in der Wohnung von den Angehörigen nicht gewünscht war, wurde die Polizei verständigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 5,56 Promille. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Dieser brachte den 42-Jährigen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete die erforderlichen Maßnahmen ein.

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