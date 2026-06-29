Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.06.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, 19.06.2026, 09:30 Uhr, kam es in der Fredeborgstraße auf Höhe der Hausnummer 2 zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort abgestellter schwarzer Pkw der Marke Audi wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich linksseitig beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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