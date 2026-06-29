Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Küchenbrand in Sande
Sande (ots)
Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Berliner Straße in Sande zu einem Küchenbrand.
Nach bisherigen Erkenntnissen ging die starke Rauchentwicklung von einem Geschirrspüler aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Sande stand das Gerät bereits in Brand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung.
Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.
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