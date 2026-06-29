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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.06.2026, zwischen 20:00 Uhr und 20:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Klinikum Wilhelmshaven in der Friedrich-Paffrath-Straße, zu einem Verkehrsunfall.

Dort wurde ein brauner VW Passat vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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