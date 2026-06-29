Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 24.06.2026, zwischen 20:00 Uhr und 20:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Klinikum Wilhelmshaven in der Friedrich-Paffrath-Straße, zu einem Verkehrsunfall.
Dort wurde ein brauner VW Passat vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
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