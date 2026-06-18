Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw beschädigt

Offensichtlich mutwillig haben Unbekannte zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend in der Länderöschstraße an einem geparkten Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat und den Tätern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Entwendet wurde aus dem Pkw nichts.

Tettnang

Mit E-Scooter gestürzt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 35-Jähriger zugezogen, der am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 7709 zwischen Apflau und Gießen alleinbeteiligt gestürzt ist. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Kressbronn am Bodensee

Zigarettenautomat gestohlen

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Zigarettenautomaten gestohlen, der in der Seestraße an einer Hauswand verankert war. Die Täter machten sich vermutlich letzte Woche in der Nacht auf Donnerstag an dem Automaten zu schaffen und transportierten diesen ab. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat und den Tätern geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Überlingen

Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht nach flüchtigem Unfallbeteiligten

Nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten sucht das Polizeirevier Überlingen und bittet um Zeugenhinweise. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kollidierte der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Sportwagens mit Friedrichshafener Teilkennzeichen (FN) am Mittwochabend in einem Kreisverkehr in der Nußdorfer Straße mit einem Radfahrer und beging anschließend Unfallflucht. Der 53 Jahre alte Radfahrer stürzte und zog sich leichtere Verletzungen am Kopf, den Händen und den Beinen zu. Personen, die den Unfall kurz nach 20.30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Polizei sucht nach Verfolgungsfahrt mit Motocross-Fahrer nach Zeugen

Nach einer Verfolgungsfahrt mit einem Motocross-Fahrer ermittelt das Polizeirevier Überlingen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht nach Zeugen. Eine Streifenbesatzung wollte am Mittwoch gegen 22.15 Uhr im Bereich der Spitalstraße den bislang noch unbekannten Mopedfahrer kontrollieren, als dieser beschleunigte und flüchtete. Bei seiner Flucht überholte der Unbekannte unter anderem andere Verkehrsteilnehmer und fuhr im Bereich einer 30er-Zone mit deutlich über 60 km/h. Der Fahrer war ohne Kennzeichen unterwegs, trug einen schwarzen Helm und einen Rucksack der Marke "Adidas" sowie ein helleres T-Shirt. Das Polizeirevier Überlingen geht ersten Hinweisen zu dem Fahrer nach und bittet Personen, die seine Fahrt beobachtet haben, durch diese möglicherweise gefährdet wurden oder weitere Hinweise auf ihn geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

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