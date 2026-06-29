Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub zum Nachteil eines 91-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 27.06.2026, gegen 18:30 Uhr, kam es im Bereich der Hamburger Straße/Ecke Lübecker Straße in Wilhelmshaven zu einem Raub zum Nachteil eines 91-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Senior zu Fuß auf dem Heimweg, als er zunächst im Bereich der Rüstringer Straße/Mitscherlichstraße von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt wurde, ob er Geld wechseln könne. Der 91-Jährige verneinte dies und setzte seinen Weg fort.

Kurze Zeit später wurde der Mann im Bereich der Hamburger Straße erneut von derselben Person angesprochen. Diese war zwischenzeitlich mit einem Pkw, in Begleitung eines weiteren Mannes, am Tatort erschienen. Der Täter stieß den 91-Jährigen zu Boden bzw. schubste ihn und griff anschließend in dessen vordere Hosentasche, aus der er die Geldbörse entwendete.

Anschließend flüchtete der Täter zu dem wartenden Pkw, stieg auf der Beifahrerseite ein und entfernte sich gemeinsam mit dem Fahrer in Richtung Norden.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 20 bis 25 Jahre alt - weiße Hautfarbe - blonde, mittellange Haare - dunkel gekleidet

Der Fahrer des Fahrzeugs soll ebenfalls etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen Audi gehandelt haben. Weitere Angaben liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Audi oder den beiden Männern geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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